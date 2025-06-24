Минниханов: в Татарстане требуется повышение научно-технологического развития

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел заседание Совета по образованию и науке, на котором обсуждались вопросы развития научно-технологического потенциала региона и повышения качества инженерно-технического образования.

В начале заседания Минниханов подчеркнул, что в Татарстане выстроена целостная система управления научно-технологическим развитием, благодаря чему республика занимает лидирующие позиции в рейтинге научно-технологического развития среди регионов России.

— К настоящему времени в Татарстане выстроена целостная система управления научно-технологическим развитием. Определены ответственные должностные лица высшего руководящего звена в каждом министерстве, муниципальном образовании и на предприятиях реального сектора экономики. По результатам оценки зрелости системы управления и в рейтинге научно-технологического развития республика занимает лидирующие позиции среди регионов России, — заявил раис республики.

Он также напомнил о ключевой национальной цели, провозглашенной президентом России, — обеспечении технологического лидерства, в основе которого лежит качественное инженерно-техническое образование.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан, являясь одним из ведущих промышленных регионов России и крупнейшим центром технологических инноваций, располагает обширной сетью политехнических и отраслевых университетов, институтами академий наук и корпоративными центрами разработки и подготовки кадров.

Однако раис Татарстана отметил, что современные вызовы, связанные с ускорением научно-технического прогресса, предъявляют к инженерно-техническому образованию требования, значительно превышающие сегодняшние показатели.

— Современный специалист должен не только свободно владеть всем набором знаний, но и быстро осваивать новые навыки и компетенции, — подчеркнул Минниханов, говоря о тотальной цифровизации разработок, использовании ИИ, новых поколений материалов и принципиально новых технологий.

Ранее Минниханова встретился с помощником президента России Владимиром Мединским и министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Рената Валеева