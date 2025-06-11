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Минниханов обсудил развитие образования с Мединским и Кравцовым

10:59, 11.06.2025
Минниханов обсудил развитие образования с Мединским и Кравцовым
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с помощником президента России Владимиром Мединским и министром просвещения Сергеем Кравцовым. Об этом сообщила его пресс-служба.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития системы образования, в том числе на региональном уровне. В частности, обсуждались современные подходы к сфере образования в целом, вопросы повышения качества и доступности образования, и другие актуальные темы.

взято с сайта tatarstan.ru

В мероприятии приняли участие руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

В России планируют создать новую систему оценки качества образования. Сегодня ее представят в Казани на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Рената Валеева

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