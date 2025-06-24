Экс-форвард «Ак Барса» Ник Петан перешел в швейцарский клуб из маленькой деревни

Фото: Динар Фатыхов

Ник Петан, бывший нападающий казанского «Ак Барса», теперь будет играть за швейцарский клуб «Амбри Пиотта». Контракт с новой командой подписан на два года, об этом сообщила сама команда в своих социальных сетях.

«Амбри Пиотта» находится в небольшой деревне Амбри, где проживает всего около 1 000 человек. Клуб выступает в Швейцарской национальной лиге, но пока не добился успеха, так как ни разу не становился чемпионом страны. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в регулярном чемпионате и выбыла из плей-офф на первом же этапе.

Напомним, что Петан хотел остаться в казанском «Ак Барсе» по окончании нынешнего контракта. Соглашение с хоккеистом истекло 31 мая 2025 года.

Анастасия Фартыгина