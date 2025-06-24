Экс-форвард «Ак Барса» Ник Петан перешел в швейцарский клуб из маленькой деревни
Ник Петан, бывший нападающий казанского «Ак Барса», теперь будет играть за швейцарский клуб «Амбри Пиотта». Контракт с новой командой подписан на два года, об этом сообщила сама команда в своих социальных сетях.
«Амбри Пиотта» находится в небольшой деревне Амбри, где проживает всего около 1 000 человек. Клуб выступает в Швейцарской национальной лиге, но пока не добился успеха, так как ни разу не становился чемпионом страны. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в регулярном чемпионате и выбыла из плей-офф на первом же этапе.
Напомним, что Петан хотел остаться в казанском «Ак Барсе» по окончании нынешнего контракта. Соглашение с хоккеистом истекло 31 мая 2025 года.
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