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Александер Секулич стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит»

10:28, 24.06.2025
Александер Секулич стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит»
Фото: взято с telegram-канала БК "Локомотив-Кубань"

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о назначении Александера Секулича на пост главного тренера. Контракт с 47-летним словенским специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

Секулич станет четвертым главным тренером в истории клуба и возглавит команду в ее двенадцатом сезоне. Он также продолжит работу со сборной Словении, где является главным тренером, и проведет Евробаскет в августе-сентябре.

Ранее Секулич тренировал команду «Локомотив-Кубань», с которой дошел до финала Единой лиги ВТБ. Однако в прошлом сезоне его место занял президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

Анастасия Фартыгина

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