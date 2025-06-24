Александер Секулич стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о назначении Александера Секулича на пост главного тренера. Контракт с 47-летним словенским специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

Секулич станет четвертым главным тренером в истории клуба и возглавит команду в ее двенадцатом сезоне. Он также продолжит работу со сборной Словении, где является главным тренером, и проведет Евробаскет в августе-сентябре.

Ранее Секулич тренировал команду «Локомотив-Кубань», с которой дошел до финала Единой лиги ВТБ. Однако в прошлом сезоне его место занял президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

Анастасия Фартыгина