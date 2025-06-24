В России за сутки потушено 45 лесных пожаров на территории 9 регионов
За прошедшие сутки в России ликвидировано 45 лесных пожаров на территории девяти регионов. Продолжаются работы по тушению 94 возгораний в 10 субъектах России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 3 393 человека, 464 единицы техники и 32 воздушных судна. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 97 самолетов и вертолетов.
Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах, таких как Забайкальский край и Бурятия, дополнительно направлены 1 076 специалистов федеральной Авиалесоохраны и региональных учреждений по охране лесов.
Напомним, в Забайкальском крае СНТ «Локомотив» полностью выгорело — от домов остались только печки. Засушливая погода затрудняет работу пожарных, и в поселке Атамановка по-прежнему сохраняется опасность, хотя заправки и зоопитомник защищены от огня, сообщает RT на русском.
В связи с высоким риском возникновения новых возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в четырех регионах. Особый противопожарный режим введен в 45 субъектах Федерации. В целом пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.
Напомним, что 23 июня в России ликвидировано 39 лесных пожаров на территории 11 регионов.
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