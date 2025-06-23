В России за сутки потушено 39 лесных пожаров на территории 11 регионов

За прошедшие сутки в России ликвидировано 39 лесных пожаров на территории 11 регионов. Продолжаются работы по тушению 87 возгораний в восьми субъектах России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 3 234 человека, 464 единицы техники и 27 воздушных судов. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 90 самолетов и вертолетов.

Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах, таких как Забайкальский край и Бурятия, дополнительно направлен 1 051 специалист федеральной Авиалесоохраны и региональных учреждений по охране лесов.

В связи с высоким риском возникновения новых возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в трех регионах. Особый противопожарный режим введен в 45 субъектах Федерации. В целом пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.



Напомним, что 22 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на территории семи регионов. Продолжаются работы по тушению 83 возгораний в девяти субъектах.



Анастасия Фартыгина