Посетитель «Тайгана» помог спасти директора парка от льва

Фото: Реальное время

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков едва не стал жертвой льва, но его спас посетитель парка. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел 22 июня, когда лев напал на Зубкова, нанеся ему множественные ранения. По словам пресс-секретаря организации Татьяны Алексагиной, лев не собирался нападать, а просто испугался резкого звука закрывающейся двери.

— Это молодой лев — молодые львы все активные, возбужденные. Олег Алексеевич не кричал и даже на удивление не стонал. Он боролся, пока у него были силы, — рассказала пресс-секретарь парка.

Когда женщина поняла, что не может помочь Зубкову самостоятельно, она побежала к машине, чтобы отогнать льва. В этот момент на подмостках находился мужчина, который пришел на помощь. Он помог донести раненого директора до автомобиля.

Сейчас Олег Зубков находится в больнице, он в сознании. Из-за раны на шее не может громко говорить и общается в основном письменно. После операции его состояние стабилизировалось.

Анастасия Фартыгина