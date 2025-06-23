Резкий звук стал причиной нападения льва на директора крымского «Тайгана»

Фото: Реальное время

Стали известны новые подробности нападения льва на директора крупнейшего в Европе частного сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Как сообщила в официальном видеообращении представитель зоопарка Татьяна Алексагина, причиной нападения хищника стал резкий звук закрывающейся двери.

— Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал. Сразу мы приехали в скорую помощь, — рассказала Алексагина.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. Директор «Тайгана» получил множественные травмы в результате нападения льва. Зубков был экстренно прооперирован в районной больнице, а затем переведен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По словам представителя зоопарка, Олег Зубков пришел в сознание и общается, хотя пока с трудом, преимущественно письменно.

Следственное управление СКР по Республике Крым проводит проверку по факту нападения. В «Тайгане», где свободно проживают около 60 львов, более 50 тигров и сотни других животных на территории в 32 гектара, проверяются условия содержания хищников и соблюдение мер безопасности.

Рената Валеева