Минпросвещения планирует исключить украинский язык из образовательных программ

Фото: Екатерина Петрова

Минпросвещения России планирует исключить изучение украинского языка из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) на всех уровнях: начальном, основном и среднем общем образовании. Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке к приказу указывается, что изменения обусловлены «изменившейся геополитической ситуацией в мире». Предполагается признать утратившими силу пункты, регламентирующие преподавание «Родного (украинского) языка» в федеральных рабочих программах. Речь идет о пунктах 52, 68 и 72.

Помимо исключения украинского языка, проект приказа также включает актуализацию рабочих программ по ряду других предметов: «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный (французский) язык».

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено ограничение на количество домашнего задания и контрольных работ.

Рената Валеева