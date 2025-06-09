В российских школах с сентября нормируют объем домашнего задания

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено ограничение на количество домашнего задания и контрольных работ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитетов Госдумы, пишет ТАСС.

По словам Кравцова, принят закон, который утвердил единые федеральные образовательные программы. Новый приказ устанавливает календарно-урочное планирование и определяет, сколько часов нужно уделять каждому предмету.

— Также мы нормировали количество контрольных и проверочных работ, домашние задания. Приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников, — уточнил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минпросвещения сообщает, что более чем в 90% школ созданы условия для занятий физической культурой и спортом. За последние пять лет обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой более чем в 5 тысячах школ. Также запланирован капитальный ремонт 897 спортзалов в 82 регионах России, включая Донбасс и Новороссию.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в российских школах вновь введут обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет преподаваться в пятых — седьмых классах, причем в пятом классе на него отведут 17 часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа.



Анастасия Фартыгина