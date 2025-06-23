В Татарстане жителям вернули почти 9,4 млн рублей за некачественные ЖКУ

Фото: Михаил Захаров

С начала года жителям Татарстана произведен перерасчет и возвращено почти 9,4 млн рублей излишне начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции, основная часть возвращенных средств — 8,8 млн рублей — приходится на услуги ненадлежащего качества.

Ненадлежащим качеством услуг считается, в частности, несоответствие температуры горячей воды нормативу (менее 60 градусов Цельсия) и перерывы в предоставлении услуг, превышающие установленные сроки. Например, допустимая суммарная продолжительность перерыва в подаче холодной воды в течение месяца составляет 8 часов, а единовременный перерыв не должен превышать 4 часа.

Наибольший объем перерасчетов произведен в Нижнекамске — 7,3 млн рублей. Значительные суммы возвращены жителям Альметьевского района (350 тыс. рублей), Елабужского района (более 600 тыс. рублей), а также Бугульминского (78,3 тыс. рублей), Ютазинского (31,5 тыс. рублей) и Лениногорского (15,5 тыс. рублей) районов.

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 17,5%.

Рената Валеева