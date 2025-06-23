Россия увеличила долю угля на китайском рынке, несмотря на падение импорта

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Несмотря на значительное сокращение импорта угля в Китай, российские поставщики смогли увеличить свою долю на этом рынке.

По данным китайской таможни, обработанным РИА «Новости», в январе — мае 2024 года Китай импортировал каменный и бурый уголь, а также кокс на сумму $14,7 млрд, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако доля России в этом импорте выросла с 21,2% до 23,5%.

Это свидетельствует о сохранении сильных позиций России на китайском рынке угля, несмотря на общее снижение спроса.

В России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет.



Рената Валеева