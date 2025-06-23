В Казани ограничат движение по улице Рахматуллина из-за ремонта
С 24 июня по 20 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по улице Рахматуллина. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение коснется участка дороги от дома №5 до дома №3. Причиной ограничения станет проведение ремонтных работ.
С 1 июля движение транспорта будет временно закрыто на участке автодороги Кузайкино — Нурлат — от км 91,6 до км 83,8.
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