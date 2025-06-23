С 1 июля на дороге Кузайкино — Нурлат ограничат движение до сентября 2025 года

С 1 июля движение транспорта будет временно закрыто на участке автодороги Кузайкино — Нурлат — от км 91,6 до км 83,8. Это связано с капремонтом, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Татарстана.

Ограничение движения продлится до 1 сентября 2025 года. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать объездные дороги общего пользования: Аксубаево — Федоровка и Чистополь — Аксубаево — Нурлат.

Министерство транспорта Татарстана обращает внимание на необходимость учитывать эти изменения при планировании поездок.

Накануне в Сабинском районе Татарстана завершился ремонт участка автомобильной дороги Казань — Шемордан длиной 3,4 км. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Анастасия Фартыгина