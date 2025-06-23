Мошенники используют фейковые сайты для кражи данных под видом скидок на «Лабубу»

«Газпромбанк» предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с популярными игрушками «Лабубу». Злоумышленники создают фейковые сайты и чат-боты, предлагающие выгодные скидки и эксклюзивные предложения на эти игрушки. Под предлогом участия в акциях, написания отзывов или розыгрышей мошенники выманивают у пользователей банковские реквизиты, коды из СМС-сообщений и другие конфиденциальные данные.

Цель преступников — получить доступ к телеграм-аккаунтам жертв или украсть деньги с их банковских карт. Мошенники представляют свои поддельные товары как оригинальные и эксклюзивные, создавая видимость легитимности.

— Мы наблюдаем рост активности подобных мошеннических схем, — говорится в официальном телеграм-канале «Газпромбанка». Банк предостерегает пользователей от перехода по подозрительным ссылкам и посещения ненадежных сайтов.

Акции китайской компании Pop Mart, известной своими игрушками Labubu, резко упали на Гонконгской бирже 20 июня. Падение цен произошло после публикации статьи в газете People's Daily, которая принадлежит Коммунистической партии Китая. В ней раскритиковали бизнес-модель Pop Mart, предупреждая о риске привыкания к популярным игрушкам.



Рената Валеева