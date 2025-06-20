Критика китайских СМИ обрушила акции Pop Mart: владелец Labubu потерял $4 млрд

Акции китайской компании Pop Mart, известной своими игрушками Labubu, резко упали на Гонконгской бирже 20 июня. В ходе торгов бумаги потеряли 6,6% в цене, достигнув минимума в 232,2 гонконгского доллара ($29,58). За два дня котировки снизились почти на 9%, что привело к убыткам в размере 30,89 млрд гонконгских долларов ($3,93 млрд).

К концу торгов снижение замедлилось до 3,62%, и акции немного отскочили до 239,6 гонконгского доллара ($30,5).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Падение цен произошло после публикации статьи в газете People's Daily, которая принадлежит Коммунистической партии Китая. В ней раскритиковали бизнес-модель Pop Mart, предупреждая о риске привыкания к популярным игрушкам.

Компания использует модель «слепых коробок», где покупатели не знают, какую фигурку получат. Это создает стимул для коллекционеров совершать повторные покупки, однако вероятность получить редкий экземпляр составляет менее 2%.

— Эти продукты являются бизнес-ловушками, цель которых использовать непредсказуемые награды для поощрения повторных покупок, — цитирует People's Daily юристов и ученых.

Статья в People's Daily, тираж которой составляет около 3 млн экземпляров, отражает мнение китайских властей и оказала значительное влияние на рынок.

Напомним, что в мае на российских маркетплейсах отмечен значительный рост продаж игрушек и брелоков с изображением Лабубу. За месяц жители России потратили на эти товары более двух миллионов рублей.

