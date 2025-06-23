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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 24 июня

17:30, 23.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 24 июня
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 24 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Евро опустился на 0,3 рубля, юань — на 0,03 рубля, доллар — на 0,21 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,29 рубля;
  • евро — 89,84 рубля;
  • юань — 10,87 рубля.

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