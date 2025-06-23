Минпромторг может обязать автопроизводителей использовать российские краски

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Минпромторг рассматривает возможность включения требований к использованию красок российского производства в критерии локализации автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24».

Алиханов отметил, что ведомство активно сотрудничает с российскими производителями химической продукции для обеспечения необходимого качества красок.

— Если мы сможем обеспечить необходимое качество, а работа уже близится к завершению, то внесем изменения в постановление №719. Это означает, что для засчитывания окраски кузова как локализованной операции автопроизводители будут обязаны использовать российские краски, — сказал министр. В настоящее время большинство автомобилей в России окрашиваются красками иностранного производства.

Кроме того, Минпромторг планирует увеличить количество баллов локализации для автомобилей, использующих российскую полимерную продукцию.

Напомним, что в России утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura.

Рената Валеева