Прокуратура запросила 14,5 года для бывшего замминистра обороны Иванова по делу о растрате при покупке паромов

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура запросила 14,5 года лишения свободы для бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о растрате 216 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Это стало известно из зала Мосгорсуда, где проходят прения сторон, сообщает РИА «Новости».

Вместе с Ивановым на скамье подсудимых находится экс-гендиректор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, для которого прокурор запросил 14 лет колонии общего режима.

Напомним, Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года и был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года. Ему предъявлены обвинения в двух эпизодах растраты: более 3 млрд рублей, выведенных, по версии следствия, через иностранные компании, и 216 млн рублей, потраченных на покупку паромов.

В октябре 2024 года Генпрокуратура начала подготовку к конфискации активов Иванова, среди которых, по сообщениям СМИ, значатся элитная недвижимость в центре Москвы, земельный участок в Тверской области, коллекция автомобилей класса люкс и десятки миллионов рублей на банковских счетах.

На прошлой неделе ТАСС сообщил о возбуждении в отношении Иванова еще одного уголовного дела — о получении взятки в размере более 152 миллионов рублей от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина. Решение суда по всем делам ожидается в ближайшее время.

Рената Валеева