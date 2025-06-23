Татарстанца обвиняют в уводе иномарки погибшего бойца СВО

Фото: Мария Зверева

В Зеленодольский суд направлено дело 61-летнего обвиняемого в использовании подложного документа и мошенничестве. Статус потерпевшей получила мать бойца, погибшего в зоне СВО, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, в феврале 2024 года фигурант похитил автомобиль Nissan Qashqai, хозяин которого погиб в ходе боевых действий. Для совершения аферы обвиняемый подделал договор купли-продажи иномарки от имени погибшего, якобы совершившего эту сделку еще при жизни, полагают силовики. При этом матери погибшего было сказано — машину нужно переоформить, чтобы ее не забрали на штрафстоянку.

В ходе следствия автомобиль вернули потерпевшей. В ее интересах Зеленодольская прокуратура заявила иск о компенсации морального вреда.