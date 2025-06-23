В Казани стартует Кубок России по плаванию — 2025

Фото: Максим Платонов

Сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани стартуют соревнования по плаванию — Кубок России — 2025. Об этом на оперативном совещании рассказал председатель Комитета спорта и физической культуры Линар Гарипов.

В состязаниях участвуют более 500 спортсменов, представляющих 70 команд страны. Они выступят на дистанциях 400, 800 и 1500 метров в вольном стиле, а также 400 м в комплексном плавании.

Казань представят 13 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Дельта» — Камиль Газизов, Амалия Гиззатуллина, Ярослав Соколовский, Никита Евграфов, Разиль Мансуров, Айдар Хабибуллин, и спортсмены СШОР по плаванию «Касатка», ФСО «Центральный» — Мария Миронова, Артемий Макарчиков и Тимур Ахметов.

Елизавета Пуншева