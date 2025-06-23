Казань на пятом месте по росту цен на жилье: «квадрат» подорожал в 2,4 раза за пять лет

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За последние пять лет стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Казани увеличилась в 2,4 раза, что вывело город на пятое место среди российских миллионников по этому показателю. В тройку лидеров вошли Омск, Нижний Новгород и Краснодар, пишут «Известия».

Согласно данным федеральной компании «Этажи», в России в среднем цена «квадрата» на первичном рынке выросла в 2,3 раза. Лидером по росту стал Омск с увеличением в 3,4 раза, где цена достигла 152,1 тыс. рублей. Нижний Новгород занял вторую позицию с трехкратным ростом до 206,1 тыс. рублей, а Краснодар замкнул тройку с увеличением в 2,8 раза, до 162,7 тыс. рублей.

На четвертом месте с ростом в 2,6 раза расположились сразу четыре города: Пермь, Челябинск, Самара и Ростов-на-Дону. Казань следует за ними с ростом в 2,4 раза, однако точная стоимость «квадрата» не уточняется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Иванов, ведущий аналитик «Этажей», подчеркнул, что на изменение цен влияют множество факторов, включая инфляцию и себестоимость строительства. Он также добавил, что за последний год рост цен стал более умеренным и не превышает 15% в среднем по стране.

Напомним, что рынок новостроек в Казани сократил уровень монополизации. Доля продаж пяти крупнейших застройщиков города за период с января по апрель 2025 года значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение составило 13—17%, что является одним из самых высоких показателей среди 40 крупных российских городов.



Анастасия Фартыгина