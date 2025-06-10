Казань оказалась среди лидеров по снижению монополизации рынка новостроек

Фото: Максим Платонов

Рынок новостроек в Казани сократил уровень монополизации. Доля продаж пяти крупнейших застройщиков города за период с января по апрель 2025 года значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение составило 13–17%, что является одним из самых высоких показателей среди 40 крупных российских городов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Циан».

В целом по России тенденция к снижению монополизации рынка новостроек также наблюдается. Однако в некоторых регионах, таких как Рязань, Саратов и Севастополь, рынок остается высоко монополизированным, с долей пяти крупнейших застройщиков, превышающей 90%.

Аналитики «Циана» отмечают корреляцию между уровнем монополизации и ростом цен на новостройки. В регионах с высокой монополизацией (более 80%) цены выросли на 18%, тогда как в городах с низким уровнем монополизации (менее 50%) рост цен составил всего 10%.

35% россиян испытывают нехватку пространства в своем жилье, а 13% ощущают сильную стесненность. Особенно остро проблема стоит среди молодых людей 25—34 лет (24%) и граждан с высоким доходом (22%).

Рената Валеева