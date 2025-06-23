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Происшествия

На станции в Татарстане пьяные напали на полицейского

10:30, 23.06.2025
На станции в Татарстане пьяные напали на полицейского
Фото: Руслан Ишмухаметов

Уголовное дело о нападении на сотрудника МВД при исполнении возбудил Казанский следственный отдел на транспорте. В преступлении обвиняют двух мужчин.

По версии следствия, вечером 19 апреля 2025 года на железнодорожной станции Буа фигуранты в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений применили силу к полицейскому Казанского линейного управления МВД России на транспорте.

В результате нападения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

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