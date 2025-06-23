Цена ремонта квартир в Татарстане превысила 17 тыс. рублей за квадрат

Стоимость дизайнерского ремонта в среднем составляет 24 тыс. рублей за кв. метр

Фото: Динар Фатыхов

Капитальный ремонт вторичного жилья в Татарстане в 2025 году обойдется в среднем в 17,1 тыс. рублей за кв. метр. Об этом сообщает сервис «Авито. Услуги».

При этом косметический ремонт с материалами обойдется примерно в 11,2 тыс. рублей за кв. метр, а за дизайнерскую отделку придется отдать от 24 тыс. рублей за квадрат.

25% покупателей вторичного жилья приобретают квартиры, которые не нуждаются в ремонте. Еще 33% владельцев самостоятельно справляются с ремонтом без помощи специалистов.

Что касается жилья в новостройках, черновой ремонт в среднем обходится в 9,8 тыс. рублей за кв. метр. Стоимость косметического или капитального ремонта составляет от 18 до 20 тыс. рублей за квадрат.

Дизайнерская отделка стоит в среднем 29,4 тыс. рублей за кв. метр.

Дарья Сайфиева