В Альметьевске Аделя Вахитова назначили новым директором департамента развития
В Альметьевске состоялось кадровое назначение. На еженедельном совещании руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова объявила, что директором МАУ «Департамент развития» стал Адель Вахитов, сообщили в пресс-службе района.
Адель Вахитов имеет разнообразный опыт работы в различных сферах. Он занимал руководящие должности как в Казани, так и в Альметьевске, включая железнодорожные перевозки и жилищно-коммунальное хозяйство.
Гюзель Хабутдинова выразила уверенность в успехах нового директора: «Важно наладить командную работу и открытый диалог с жителями».
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