В Альметьевске Аделя Вахитова назначили новым директором департамента развития

В Альметьевске состоялось кадровое назначение. На еженедельном совещании руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова объявила, что директором МАУ «Департамент развития» стал Адель Вахитов, сообщили в пресс-службе района.

Адель Вахитов имеет разнообразный опыт работы в различных сферах. Он занимал руководящие должности как в Казани, так и в Альметьевске, включая железнодорожные перевозки и жилищно-коммунальное хозяйство.

Гюзель Хабутдинова выразила уверенность в успехах нового директора: «Важно наладить командную работу и открытый диалог с жителями».



Анастасия Фартыгина