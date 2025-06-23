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В Альметьевске Аделя Вахитова назначили новым директором департамента развития

09:44, 23.06.2025
В Альметьевске Аделя Вахитова назначили новым директором департамента развития
Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

В Альметьевске состоялось кадровое назначение. На еженедельном совещании руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова объявила, что директором МАУ «Департамент развития» стал Адель Вахитов, сообщили в пресс-службе района.

Адель Вахитов имеет разнообразный опыт работы в различных сферах. Он занимал руководящие должности как в Казани, так и в Альметьевске, включая железнодорожные перевозки и жилищно-коммунальное хозяйство.

Гюзель Хабутдинова выразила уверенность в успехах нового директора: «Важно наладить командную работу и открытый диалог с жителями».

Анастасия Фартыгина

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