Александр Мигаль назначен директором департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ»

С 23 июня 2025 года директором департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» станет Александр Мигаль. Это назначение было утверждено распоряжением компании, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.

Александр Мигаль окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «Прикладная математика и информатика» в 1994 году и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика» в 1999 году.

Карьера Мигаля началась в АКБ «Московский банк реконструкций и развития», где он работал старшим экспертом. В дальнейшем он занимал руководящие должности в нескольких коммерческих банках, а также был гендиректором ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи СНГ» и управляющим директором в компаниях «Пежо Ситроен Рус» и «Киа Моторс Россия И СНГ». В августе 2022 года он пришел на КАМАЗ, а с февраля 2025 года занимал должность директора по стратегическому маркетингу Блока легковых автомобилей.

Сергей Колесников, ранее возглавлявший департамент маркетинга, продолжит свою работу в Блоке замгендиректора по продажам и сервису.

Накануне стало известно, что КАМАЗ построит завод в Саратове за 20 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина