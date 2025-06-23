Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня встретится с президентом России

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву 22 июня для проведения переговоров, включая встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Аракчи планирует обсудить с российским лидером и высокопоставленными чиновниками важные вопросы региональной и международной повестки, особенно в свете недавних атак США и Израиля на Иран. Он уточнил, что встреча с Путиным запланирована на 23 июня.

Министр подчеркнул, что между Россией и Ираном существует договор о стратегическом партнерстве и страны регулярно координируют свои позиции. Путин ранее заявил, что Иран имеет право развивать свою гражданскую ядерную программу и использовать атомные технологии в мирных целях. Он также отметил, что Россия выполняет все свои обязательства перед Ираном и поддерживает его законные интересы.

Анастасия Фартыгина