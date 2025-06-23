В 2024 году предприятия России взяли на работу 47 тыс. трудовых мигрантов
Это на 16% больше изначально установленной квоты
В рамках правительственной квоты предприятия России за прошлый год привлекли к работе 47 тыс. трудовых мигрантов из визовых стран. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты.
Число прибывших иностранных специалистов на 16% превысило изначальную квоту в 40,5 тыс. человек. Больше всего приняли на работу специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других стран, с которыми у России действует визовый режим на въезд.
Самыми востребованными оказались сварщики, бетонщики, отделочники и сотрудники пищевой и аграрной отраслей.
30, 7 тыс. квот выделили специалистам горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Напомним, в мае 2025 года в России предложили вносить компании, нарушающие трудовое законодательство в части привлечения к работе мигрантов, в реестр организаций с теневой занятостью.
В Госдуму был также направлен законопроект, расширяющий права регионов в регулировании вопросов проживания мигрантов.
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