В реестр работодателей с теневой занятостью предложили вносить данные о компаниях с мигрантами

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов Госдумы, совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным, внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий функционал общедоступного реестра работодателей, уличенных в нелегальной занятости. Инициатива предполагает включение в реестр компаний и ИП, нарушающих трудовое законодательство в части привлечения к работе мигрантов.



Напомним, с 1 января 2025 года Роструд ведет общедоступный реестр работодателей, нарушающих трудовые права. Сейчас в нем содержатся данные о компаниях, привлекавшихся к ответственности за уклонение от оформления трудовых договоров или заключение фиктивных гражданско-правовых соглашений.

За пять месяцев существования реестра в него внесены сведения о 158 работодателях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Более того, инициатива предполагает введение запрета на участие в государственных и муниципальных закупках для работодателей, внесенных в реестр нарушителей, на весь период нахождения в нем.

В Госдуму был направлен законопроект, расширяющий права регионов в регулировании вопросов проживания мигрантов.



Рената Валеева