В Татарстане за сутки произошло девять пожаров

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 22 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров, семь — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 15 выездов по ложным вызовам, а также пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Также зафиксировано семь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Сегодня в селе Высокая Гора на улице Тукая произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В процессе тушения были обнаружены тела женщины и двух малолетних детей.



Анастасия Фартыгина