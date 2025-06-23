В Татарстане за сутки произошло девять пожаров
За прошедшие сутки, 22 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров, семь — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 15 выездов по ложным вызовам, а также пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Также зафиксировано семь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
Сегодня в селе Высокая Гора на улице Тукая произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В процессе тушения были обнаружены тела женщины и двух малолетних детей.
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