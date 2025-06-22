В России за сутки потушено 26 лесных пожаров на территории семи регионов

Тушение 83 возгораний в девяти субъектах продолжается

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 26 лесных пожаров на территории семи регионов. Продолжаются работы по тушению 83 возгораний в девяти субъектах России, сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 2 903 человека, 392 единицы техники и 33 воздушных судна. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 88 самолетов и вертолетов.

Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах, таких как Забайкальский край и Бурятия, дополнительно направлены 1 040 сотрудников федеральной Авиалесоохраны и специалистов из региональных учреждений по охране лесов.



В связи с высоким риском возникновения новых возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в трех регионах. Особый противопожарный режим введен в 46 субъектах Федерации. В целом пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.



Дарья Сайфиева