В Госдуме предложили продлить новогодние праздники с 31 декабря по 11 января

Фото: Анастасия Фартыгина

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал идею продлить новогодние праздники в 2026 году с 31 декабря по 11 января. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Нилов подчеркнул, что правительство может сделать 9 января выходным, так как 31 декабря уже объявлено нерабочим днем, а официальные праздники продлятся с 1 по 8 января.

— С учетом нынешнего уровня стресса людям нужна возможность нормально отдохнуть, — подчеркнул депутат.

По его словам, если 9 января будет рабочим днем, то он не будет полноценным и многие люди будут брать отпуск. Нилов предложил перенести выходной с 3 или 4 января, которые выпадают на выходные дни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также депутат затронул вопрос о 31 декабря, который в последние годы не был официальным выходным. Он считает, что этот день следует закрепить как нерабочий, а 8 января сделать рабочим.

— Таким образом, праздники будут длиться с 31 декабря по 7 января, что гарантирует восемь выходных, — добавил Нилов.

В соответствии с Трудовым кодексом нерабочими праздничными днями в России являются: 1—6 и 8 января, 7 января (Рождество Христово), а также другие важные даты. Правительство вправе корректировать производственный календарь на следующий год.

Анастасия Фартыгина