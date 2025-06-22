Путин: Татарстан — хороший пример взаимодействия различных культур и религий

Президент России Владимир Путин на форуме ПМЭФ рассказал о саммите БРИКС в Казани

Перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о прошедшем в Казани саммите БРИКС и об уровне развития Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Татарстан, Казань — это хорошие примеры развития отношений между представителями различных культур и религий. Если вы заметили, там православные церкви и мечети находятся рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости. Отмечают праздники друг друга как общие праздники, — рассказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Россия гордится тем, что произошло с Казанью за последние годы и тем, в каком хорошем состоянии находится город.



Ранее глава государства подтвердил свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6—7 июля.



Дарья Сайфиева