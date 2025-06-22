Песков: отношения России и США не восстановить за одну ночь

Отношениям стран был нанесен большой ущерб, отметил представитель Кремля

Фото: Михаил Захаров

Отношениям России и США был нанесен очень большой ущерб, поэтому их восстановление займет определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

— Поэтому процесс их восстановления займет какое-то время, сделать это за одну ночь не удастся, — сказал представитель Кремля.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, является ли пауза в переговорах двух стран определенным сигналом. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что рабочие визиты российского лидера Владимира Путина или Дональда Трампа для их личной встречи на сегодняшний день не обсуждаются.

18 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне.



Дарья Сайфиева