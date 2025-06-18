Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным накануне

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Президент США Дональд Трамп подтвердил в среду проведение телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным накануне. Об этом пишет «Интерфакс».

— Я разговаривал с ним вчера, — заявил Трамп журналистам на лужайке у Белого дома.

Однако американский лидер отклонил предложение Путина выступить посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем.

— Сделайте мне одолжение: урегулируйте сначала ту проблему, которая есть у вас. Владимир, давайте сначала решим ситуацию, связанную с Россией. А потом уже можете заняться Ираном, — сказал Трамп.

Он не уточнил ни деталей телефонной беседы, ни то, какие именно «проблемы, связанные с Россией», он имел в виду.

Ранее Трамп допустил возможность нанесения американскими вооруженными силами ударов по ядерным объектам Ирана.

Рената Валеева