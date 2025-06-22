«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Футбольные клубы «Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Встреча пройдет в Казани 28 июня в 17.00 по московскому времени. Игра станет первой для «Рубина» в рамках летнего тренировочного сбора. Команда начала подготовку к новому сезону на клубной базе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно расписание «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В стартовом туре чемпионата команда Рашида Рахимова сыграет в Грозном против «Ахмата». Точная дата проведения матча станет известна позже. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 18 по 21 июля.

В середине недели «Рубин» провел медосмотр футболистов, вышедших из отпуска. После этого команда приступила к летним сборам.

Зульфат Шафигуллин