«Рубин» начал летние тренировочные сборы команды

Фото: Руслан Ишмухаметов

Футбольный клуб «Рубин» официально начал летние тренировочные сборы в преддверии нового сезона. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Перед началом первой тренировки к команде обратился главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Он подчеркнул необходимость максимально эффективного использования ограниченного времени, отведенного на подготовку.

— Времени мало, а желания у нас много. Нужно, чтобы каждая тренировка была вам на пользу, чтобы вы двигались. За это время мы постараемся в любом случае еще укрепиться, нам это нужно. А ваша задача: каждую тренировку давать максимум, — заявил Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный тренер также отметил изменившееся отношение к команде со стороны соперников.

— Сегодня к вам отношение другое, на вас будут готовиться по-другому. Мы должны стать лучше во всех компонентах игры, — подчеркнул он.

После короткого обращения Рахимов предложил игрокам задать вопросы, но, не получив ответа, дал команду приступить к тренировке.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал срыв трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит». Клубы сообщили, что стороны не смогли договориться по финансовому вопросу.

Рената Валеева