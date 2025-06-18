«Рубин» начал подготовку к новому сезону: игроки проходят медосмотр
Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Как сообщили в пресс-службе клуба, сегодня утром первая группа игроков прошла медосмотр в университетской клинике Казанского федерального университета.
В медосмотре приняли участие 12 футболистов: Никита Васильев, Никита Корец, Энри Мукба, Марат Апшацев, Никита Янович, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Артур Нигматуллин, Дмитрий Кабутов, Евгений Ставер, Егор Тесленко и Руслан Безруков.
Игроки прошли комплексное обследование, включающее осмотр у узких специалистов (офтальмолога, стоматолога, дерматовенеролога, отоларинголога, терапевта), ЭКГ, УЗИ и сдачу лабораторных анализов.
Завтра, 19 июня, медосмотр пройдут оставшиеся футболисты. Первое тренировочное занятие на клубной базе запланировано на 20 июня.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал срыв трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит». Клубы сообщили, что стороны не смогли договориться по финансовому вопросу.
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