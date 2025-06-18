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«Рубин» начал подготовку к новому сезону: игроки проходят медосмотр

18:23, 18.06.2025
«Рубин» начал подготовку к новому сезону: игроки проходят медосмотр
Фото: взято из телеграм-канала «Рубин» Пресс»

Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Как сообщили в пресс-службе клуба, сегодня утром первая группа игроков прошла медосмотр в университетской клинике Казанского федерального университета.

В медосмотре приняли участие 12 футболистов: Никита Васильев, Никита Корец, Энри Мукба, Марат Апшацев, Никита Янович, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Артур Нигматуллин, Дмитрий Кабутов, Евгений Ставер, Егор Тесленко и Руслан Безруков.

Игроки прошли комплексное обследование, включающее осмотр у узких специалистов (офтальмолога, стоматолога, дерматовенеролога, отоларинголога, терапевта), ЭКГ, УЗИ и сдачу лабораторных анализов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завтра, 19 июня, медосмотр пройдут оставшиеся футболисты. Первое тренировочное занятие на клубной базе запланировано на 20 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал срыв трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит». Клубы сообщили, что стороны не смогли договориться по финансовому вопросу.

Рената Валеева

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