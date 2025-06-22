В Татарстане за сутки произошло восемь пожаров

Четыре из них — в жилом секторе

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 21 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили шесть выездов по ложным вызовам, а также четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами.

Также зафиксировано восемь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

На водных объектах зарегистрировано одно происшествие.

20 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали три пожара.



Дарья Сайфиева