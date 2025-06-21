В Татарстане за сутки произошло три пожара

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 20 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 11 выездов по ложным вызовам, а также 14 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также зафиксировано три случая привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах зарегистрировано 1 происшествие.

19 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров.



Анастасия Фартыгина