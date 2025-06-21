В Татарстане за сутки произошло три пожара
За прошедшие сутки, 20 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 11 выездов по ложным вызовам, а также 14 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Также зафиксировано три случая привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах зарегистрировано 1 происшествие.
19 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.