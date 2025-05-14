Власти Казани объяснили отсутствие льготных транспортных карт для студентов в Казани

Бюджетная обеспеченность на одного жителя столицы Татарстана составляет 44 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе пока не представляется возможным внедрить льготные транспортные карты для студентов из-за ограниченного объема бюджетных средств, остающихся в распоряжении муниципалитета. Об этом он сообщил во время встречи со студентами КФУ, передает «Ъ Волга-Урал».

Метшин отметил, что из 350 млрд рублей налогов, ежегодно собираемых в Казани, в распоряжении города остается лишь около 50 млрд рублей. По его словам, такая бюджетная структура не позволяет финансировать дополнительную льготу на проезд для студентов.

— Если бы у меня оставалось налогов, которыми я бы распоряжался, хотя бы еще полтинник, вы бы ездили бесплатно. Но пока это не в моих полномочиях, — сказал мэр. Он также подчеркнул, что Казань является донором в системе межбюджетных отношений. По его словам, бюджетная обеспеченность на одного жителя столицы Татарстана составляет 44 тыс. рублей, в то время как в Москве — около 390 тысяч.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на бюджетные ограничения, Метшин отметил, что Казань обладает одним из самых «молодых» парков общественного транспорта среди городов России, за исключением Москвы.

Рената Валеева