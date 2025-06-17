Степашин предложил отменить НДС на детские книги

По его словам, отмена налога не повлечет значительных потерь для бюджета

Фото: Динар Фатыхов

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить налог на добавленную стоимость при покупке детской литературы, пишет ТАСС. С инициативой он выступил на заседании итоговой коллегии Министерства культуры.

Степашин обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой и призвал рассмотреть возможность отмены НДС на детские книги. По его словам, отмена налога не повлечет значительных потерь для бюджета. Он подчеркнул, что сумма, которую государство теряет на этом, остается незначительной.

Представители отрасли ранее не раз говорили о доступности детской литературы. Сейчас ставка НДС на книги в России составляет 10%. Степашин напомнил, что для отдельных образовательных и научных изданий предусмотрены льготы, но детская литература не входит в этот перечень.

Обсуждение инициативы состоялось в рамках работы коллегии Минкульта, на которой обсуждали итоги года и приоритеты в культурной политике. Ответа на предложение вице-премьер пока не дала.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова