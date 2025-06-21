На двух пляжах Казани зарегистрировали несоответствие гигиеническим нормам

Фото: Динар Фатыхов

Исследования воды на пляжах Казани показали, что она не соответствует гигиеническим требованиям. По микробиологическим показателям проблемы выявлены на пляжах «Комсомольский» и «оз. Большое Лебяжье», а по санитарно-химическим — на «оз. Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Из-за плохого качества воды Управление Роспотребнадзора не рекомендует купание в этих зонах. Администрациям районов уже направлены предложения об установке аншлагов с запретом на купание.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В то же время санитарно-эпидемиологические заключения выданы на несколько пляжей, где купание разрешено: городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе, пляж туристической зоны «Пляж» в Альметьевске, пляж парка «Кондурча» в Нурлате, пляж в мкр. Заинск-2 и другие. Актуальная информация о состоянии воды будет обновляться еженедельно.

