Роспотребнадзор Татарстана назвал пляжи, на которых можно купаться
Результаты последних исследований качества воды на пляжах Казани выявили несоответствие гигиеническим требованиям в ряде популярных мест отдыха. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.
По данным на 20 июня, микробиологические показатели не соответствуют нормам на пляжах «Комсомольский» и «Озеро Большое Лебяжье». Санитарно-химические показатели также превышены на пляжах «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».
В связи с выявленными нарушениями, администрациям районов и ответственным юрлицам направлены предписания об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на указанных пляжах.
При этом на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения, разрешающие использование водных объектов в целях рекреации, выданы следующим пляжам в регионе:
- городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Набережная;
- туристско-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск, ул. Шевченко;
- пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр-н Верхний Нурлат, ул. Набережная;
- пляж мкр-н Заинск-2, Заинск, ул. Зайная;
- пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш, ул. Галактионова, 32;
- пляж «Лето», Камское Устье, ул. Заовражные Каратаи.
Для отдыхающих в Татарстане до 1 июля должно быть открыто 63 официальных пляжа.
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