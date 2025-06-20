Роспотребнадзор Татарстана назвал пляжи, на которых можно купаться

Фото: Рената Валеева

Результаты последних исследований качества воды на пляжах Казани выявили несоответствие гигиеническим требованиям в ряде популярных мест отдыха. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

По данным на 20 июня, микробиологические показатели не соответствуют нормам на пляжах «Комсомольский» и «Озеро Большое Лебяжье». Санитарно-химические показатели также превышены на пляжах «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».

В связи с выявленными нарушениями, администрациям районов и ответственным юрлицам направлены предписания об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на указанных пляжах.



При этом на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения, разрешающие использование водных объектов в целях рекреации, выданы следующим пляжам в регионе:

городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Набережная;

туристско-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск, ул. Шевченко;

пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр-н Верхний Нурлат, ул. Набережная;

пляж мкр-н Заинск-2, Заинск, ул. Зайная;

пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш, ул. Галактионова, 32;

пляж «Лето», Камское Устье, ул. Заовражные Каратаи.

Для отдыхающих в Татарстане до 1 июля должно быть открыто 63 официальных пляжа.



Рената Валеева