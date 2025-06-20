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В Берлине вандалы испортили знаменитое граффити «Братский поцелуй»

20:53, 20.06.2025
В Берлине вандалы испортили знаменитое граффити «Братский поцелуй»
Фото: Динар Фатыхов

Знаменитое граффити «Братский поцелуй», изображающее поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, было испорчено активистами протестного движения «Новое поколение». Об этом сообщает «Российская газета».

По информации агентства, участники акции нанесли на граффити красной краской надпись Stop Genocide («Остановим геноцид»). Представитель Фонда Берлинской стены заявила, что фонд уже распорядился удалить надпись. Размер ущерба в настоящий момент оценивается.

«Новое поколение» заявило, что вандализм является акцией протеста против войны в секторе Газа. По данным полиции Берлина, по подозрению в совершении правонарушения задержаны две женщины и мужчина.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На данный момент надпись замазана белой краской.

Рената Валеева

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