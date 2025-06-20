ЮАР заключила с Россией соглашение о поставках водки

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Южно-Африканская Республика заключила соглашение с Россией о поставках российской водки. Об этом сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— У меня были деловые встречи, и хочу сообщить, что ЮАР заключила соглашение с РФ о поставках российской водки, — заявил Машатиле.

Вице-президент ЮАР выразил уверенность, что примеру его страны могут последовать и другие государства Африки, расширив экономическое сотрудничество с Россией.

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Рената Валеева