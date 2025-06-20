11 дворов Альметьевского района на финишной прямой в программе «Наш двор»

Программа «Наш двор», реализуемая по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова, активно преображает Альметьевск. В 11 дворах работы по благоустройству находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-служба Альметьевского района.

— Осталось только завезти чернозем, чтобы дворы зазеленели и стали еще уютнее, — отметили в пресс-службе.

Сейчас активные работы ведутся на 27 объектах. Во многих дворах уже подготовлены основания под новые тротуары и современные детские площадки, полным ходом идет асфальтирование проезжей части. Параллельно прокладываются коммуникации для освещения и обустраиваются площадки для сбора ТБО.

В ближайшее время работы начнутся еще в 13 дворах.

Напомним, что в рамках республиканской программы «Наш двор» в 2025 году в Альметьевском районе планируется благоустроить в общей сложности 51 дворовую территорию. Программа направлена на создание комфортной и современной среды для жителей района.

В Казани на данный момент завершены работы по благоустройству в 149 дворах в рамках программы «Наш двор», еще в 133 дворах работы продолжаются.

Рената Валеева