Более половины работ по программе «Наш двор» выполнены в Казани

В Казани на данный момент завершены работы по благоустройству в 149 дворах в рамках программы «Наш двор», еще в 133 дворах работы продолжаются. В целом выполнено 53% от общего объема запланированных работ, сообщили в мэрии республики.

Одним из благоустраиваемых дворов является территория домов №85 и 87 по улице Павлюхина, где проживают 300 горожан. Сейчас здесь ведутся работы по укладке брусчатки и выравниванию основания под резиновое покрытие. В скором времени во дворе появятся детская и спортивная площадки, шахматный стол, современная контейнерная зона, дополнительные парковочные места, улучшенное освещение, удобные скамейки и урны.

— За все время реализации проекта «Наш двор» обновлено 2,8 тысячи дворов, что составляет 80% от территорий, требовавших ремонта. Благодаря поддержке раиса РТ Рустама Минниханова программа будет продолжена, в этом году улучшения коснутся 100 тысяч жителей города, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, лично проверивший ход работ во дворе на улице Павлюхина.

Кроме того, в доме №85 будет проведен ремонт фасада и кровли, что сделает обновление двора еще более комплексным.

12 мая в Казани завершилось благоустройство первой дворовой территории в рамках программы «Наш двор».

Рената Валеева