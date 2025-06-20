Минстрой: капремонт многоквартирных домов завершен на 69 объектах

Фото: Динар Фатыхов

Масштабная программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане вышла на финишную прямую. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Шайдуллин на республиканском совещании в Доме Правительства.

По словам Шайдуллина, работы по капитальному ремонту развернулись во всех 42 муниципальных образованиях республики. Общее выполнение программы составляет 38%, а сезонные виды работ выполнены на 36%.

— Мы видим значительный прогресс в реализации программы. Работы ведутся во всех муниципалитетах, что свидетельствует о слаженной работе подрядчиков и местных властей, — отметил Дамир Шайдуллин.

На сегодняшний день уже завершен капитальный ремонт в 69 многоквартирных домах. Примечательно, что за последние две недели были сданы 18 объектов в пяти муниципалитетах республики. В настоящее время в процессе ремонта находятся 563 многоквартирных дома.

В Казани на данный момент завершены работы по благоустройству в 149 дворах в рамках программы «Наш двор», еще в 133 дворах работы продолжаются.

Рената Валеева